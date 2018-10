Von der großen Bühne auf die Zuschauerränge! Ganze drei Jahre ist es jetzt her, dass Jamie-Lee Kriewitz (20) The Voice of Germany gewonnen hat. Als Schützling des Coach-Duos Smudo (50) und Michi Beck (50) schaffte sie es bis ins Finale und eroberte mit ihrem eigenwilligen Manga-Look und ihrer besonderen Stimme die Herzen der Zuschauer. Nun wechselt sie allerdings die Seiten und nimmt im Publikum Platz, denn in diesem Jahr ist ihr Freund Fabian Riaz Kandidat in der Casting-Show.

Im Netz geben die zwei Sender ProSieben und Sat.1 den Fans der Sendung bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Talente der kommenden Staffel. Mit dabei ist auch Fabian. Der Kundenberater aus Magdeburg hat mit seiner Liebsten Jamie-Lee eine echte Expertin an seiner Seite. Immerhin konnte sie den Wettbewerb schon einmal gewinnen. Verschiedene Beiträge seines Instagram-Accounts zeigen aber, dass auch der 30-Jährige schon erste Bühnenluft geschnuppert hat. Als Duo meisterten Jamie-Lee und ihr Fabian bereits einige Auftritte – unter anderem auch in einem Musikvideo von Rea Garvey (45).

Doch trotz Erfahrung scheinen bei dem Sänger – so kurz vor seiner Blind-Audition – die Nerven zu flattern. Zu einem Foto aus dem Studio schrieb er nämlich: "Bei dieser fetten Bühne kann man schon Muffe bekommen. Ich hoffe, ihr drückt die Daumen. Was glaubt ihr: Dreht sich jemand um? Zu wem soll ich im Falle dessen gehen? So aufregend!"

Getty Images Jamie-Lee Kriewitz im Finale von "The Voice of Germany" 2015

Instagram / fab_riaz Fabian Riaz, Jamie-Lee Kriewitz und Rea Garvey

Instagram / fab_riaz Fabian Riaz, Kandidat bei "The Voice of Germany" 2018

