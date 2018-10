One Direction-Fans, aufgepasst: Die ehemalige Boyband vereint sich jetzt zum Teil wieder! Seit 2015 haben die Bewunderer der Erfolgsgruppe harte Schläge ertragen müssen. Der Ausstieg von Zayn Malik (25) hatte das Ende der einstigen Sieger der Castingshow X Factor eingeläutet – kurz darauf startete auch Mädchenschwarm Harry Styles (24) als Solo-Künstler durch. Gerüchte um eine mögliche Reunion machen seitdem immer wieder die Runde. Jetzt dürfen sich die kreischenden Groupies aber freuen: Zwei Mitglieder der Band raufen sich für ein Mini-Comeback zusammen!

Das geben Louis Tomlinson (26) und Liam Payne (25) nun auf ihren Instagram-Accounts bekannt: "Am Freitag sind Louis und ich zu Ehren der Organisation 'Stand Up To Cancer' bei Gogglebox. Es ist für einen Zweck, der uns der uns sehr am Herzen liegt, also schaltet alle ein und spendet!", schrieb Liam zu einem Bild der beiden Sänger. Das TV-Format ist mit dem deutschen RTL-Spendenmarathon zu vergleichen: Es sammelt in Großbritannien Geld für die Krebshilfe.

Besonders für Louis ist der Auftritt mit seinem Buddy eine echte Herzensangelegenheit: Die Mutter des aktuellen "X Factor"-Coaches ist an der Krankheit gestorben. Johannah Deakin hatte jahrelang gegen Leukämie gekämpft, den Kampf jedoch im Dezember 2016 verloren.

Getty Images Die Boyband One Direction 2010 in London

Anzeige

WENN.com Louis Tomlinson und Liam Payne, ehemalige Mitglieder der Band One Direction

Anzeige

Instagram / mrsjohannahdeakin Louis Tomlinson mit seiner Mutter Johannah Deakin

Anzeige

Wünscht ihr euch eine Reunion der Band? JAAAAA!! Nein, die interessieren mich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de