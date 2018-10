Flattern bei Jennifer Garner (46) wieder wie wild die Schmetterlinge im Bauch umher? Drei Jahre lang herrschte bei der Schauspielerin und ihrem Ex Ben Affleck (46) eine wahrhaftige Scheidungskrise. Erst vor wenigen Wochen dann endlich die befreiende Nachricht: Jen und Ben sind ganz offiziell geschieden! Über die Trennung scheint Jennifer eh längst hinweg zu sein: Angeblich hat sie sogar bereits einen neuen Freund…

Die 46-Jährige soll wieder verliebt sein – und das sogar schon seit einem halben Jahr! "Sie sind seit sechs Monaten zusammen und es wird langsam ernst", verriet ein Insider die romantischen News neulich Us Weekly. Die Quelle will sogar den Namen des mysteriösen Lovers wissen: Die Mutter von vier Kindern date einen gewissen John Miller, den CEO eines großen Technikunternehmens in den USA. "Jen bringt das Beste aus John hervor und er könnte nicht glücklicher sein", plauderte der Informant weiter aus.

Ob wirklich etwas an den Pärchengerüchten dran ist? Anfang Oktober soll die "30 über Nacht"-Darstellerin noch mit ihrem Hollywood-Kollegen Arturo Del Puerto, bekannt aus der Erfolgsserie The Walking Dead, anbandeln.

Splash News Jennifer Garner, Samuel und Ben Affleck in Los Angeles

Anzeige

ActionPress / Brentwood Jennifer Garner im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Arturo Del Puerto bei einer Pre-Emmy-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de