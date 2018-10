Bibi (25) und Julian Claßen (25) sind aktuell total im Eltern-Fieber! Die YouTube-Stars gehen seit Kurzem zu dritt durchs Leben – ihr kleiner Sohn, dessen Name noch unbekannt ist, kam am 4. Oktober zur Welt. Seitdem steht ihr Knirps natürlich im Vordergrund und die beiden tun alles, damit es ihrem Jungen an nichts fehlt! Auch bei der gesunden Entwicklung können die Webvideo-Produzenten ihrem Sohnemann helfen – mit einfachen Tricks!

Vor allem in den ersten Wochen ist es wichtig, das Vertrauen zu seinem Neugeborenen zu stärken. Ausgedehnte Kuscheleinheiten mit ihrem Spross sollten also ganz oben auf Bibi und Julians Prioritätenliste stehen. Regelmäßig mit dem Säugling zu sprechen, ist auch essenziell – schon durch einfache Worte oder Gesangseinlagen lernen Babys die Stimmen ihrer Eltern kennen. So entwickelt sich nicht nur die Sprache, der Nachwuchs fühlt sich auch sicher und geborgen! Seine motorischen Fähigkeiten können die Web-Stars mit kleineren Dehnübungen fördern.

Dass ihr Kind immer mehr von der Welt mitbekommen möchte, merken Bibi und Julian schon. Ihr Sonnenschein wird immer aktiver und raubt seinen Beschützern oftmals den Schlaf. In einem YouTube-Video beschreibt die Neu-Mami die Phase ihres Süßen so: "Und er hat auch Phasen, wo er rumquengelt und man ihn die ganze Zeit auf dem Arm haben und rumschaukeln muss, aber ein Schreihals ist er nicht."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, YouTube-Stars

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn auf dem Arm

