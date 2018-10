Das Leben mit Baby ist eine echte Herausforderung! Am 4. Oktober wurden Bibi (25) und Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern. Die Webstars sind überglücklich, ihr Söhnchen nach Monaten der Vorfreude endlich in den Armen halten zu können und genießen die Zeit mit ihrem Sprössling in vollen Zügen. Der Alltag mit einem Säugling nagt aber auch an den Kräften der Turteltauben: Ihr Sohnemann hält sie ganz schön auf Trab – und das wirkt sich natürlich auch auf den Schlaf der frischgebackenen Eltern aus!

In einem YouTube-Video verriet Bibi jetzt: Ihr Mini-Me wird immer aktiver. Während er in den ersten Tagen eigentlich nur gegessen und geschlummert hätte, halte er mittlerweile nur noch wenig von ständigen Schläfchen. "Gestern zum Beispiel, ich glaube, da war er drei Stunden am Stück wach und wollte nicht schlafen und hat alles beobachtet", erklärte die Neu-Mami ihren neugierigen Followern. "Und er hat auch Phasen, wo er rumquängelt und man ihn die ganze Zeit auf dem Arm haben und rumschaukeln muss, aber ein Schreihals ist er nicht." Das Paar richtet sich nun ganz nach seinem Nachwuchs. Die eigenen Bedürfnisse müssen da hinten angestellt werden – Schlaf hin oder her!

Dass sich Bibi trotzdem nichts Schöneres vorstellen kann, als sich aktuell ganz ihrer Mama-Aufgabe hinzugeben, betonte die Blondine gerade erst mit einem süßen Social-Media-Post. Zu einem Bild von sich und ihren beiden Männern, schrieb die 25-Jährige: "Hätte man mir vor einem Jahr dieses Bild gezeigt, hätte ich sofort angefangen zu heulen und hätte meinen Augen nicht getraut."

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Webstars

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, YouTube-Ehepaar

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de