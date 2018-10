Er hat sie umgehauen – und zwar alle! In der vergangenen Folge von The Voice of Germany begeisterte Fabian Riaz mit einem emotionalen Auftritt und performte Michael Schultes (28) Eurovision Song Contest-Song "You Let Me Walk Alone". Der 30-Jährige flashte nicht nur das Publikum und die vier Coaches, sondern auch seine Verlobte. Jamie-Lee Kriewitz (20), Siegerin der fünften Staffel, ist nach dem erfolgreichen Abschneiden ihres Schatzes einfach nur hin und weg!

Auf ihrem Instgram-Account macht die 20-Jährige ihrem Zukünftigen eine süße Liebeserklärung: "Was war das? Vierer-Buzzer bei 'The Voice of Germany' für meinen begnadeten Verlobten Fabian." Der Magdeburger konnte sich in der Sendung über einen weiteren prominenten Unterstützer freuen, denn Original-Interpret Michael hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Nachwuchstalent hinter der Bühne die Daumen zu drücken. Der 28-Jährige schwärmt im Netz ebenfalls von Fabians Stimme.

Der Cap-Träger hatte die Qual der Wahl, denn Yvonne Catterfeld (38), Michael Patrick Kelly (40), Mark Forster (34) und die Männer von Team Fanta drehten sich alle um und wollten ihn unter ihre Fittiche nehmen. Im Gegensatz zu seiner Liebsten wählte Fabian nicht Smudo (50) und Michi Beck (50), sondern entschied sich für Neuzugang Paddy.

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Fabian Riaz, Kandidat bei "The Voice of Germany"

Instagram / michaelschulte Fabian Riaz mit Michael Schulte bei "The Voice of Germany"

Patrick Hoffmann/WENN.com Michael Patrick Kelly beim RTL-Spendenmarathon

