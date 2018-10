Zunächst standen bei Love Island alle Zeichen auf große Gefühle: Die Islander flirteten, kuppelten und kuschelten, was das Zeug hielt. Auch romantische Liebesbekundungen wurden gemacht – ein Couple in der Villa hat sogar den Sex-Rekord geknackt! Doch trägt das Liebesglück der diesjährigen Staffel auch nach den Dreharbeiten auf Mallorca noch Früchte? Oder haben sich mittlerweile alle Pärchen schon wieder getrennt?

Hoffnungsträger:

Doch nicht bei allen Couples ist Hopfen und Malz verloren! Victor Seitz und seine Joana scheinen noch immer in der Kennenlernphase zu stecken. Wie es um den Verbleib ihrer Romanze steht, dazu haben sich der Surferboy und die Schweizerin bisher noch nicht geäußert. Und auch bei Sebastian Kögl und Jessica Fiorini besteht noch Hoffnung: "Der Hulk" und seine Auserwählte zeigen sich immer wieder verkuschelt und haben eine richtige Partnerschaft bisher weder bestätigt noch abgestritten.

Yanik Strunkey und Lisa:

Ihre Liaison verlief holprig. Nachdem es vorerst so ausgesehen hatte, dass sich die zwei gesucht und gefunden hätten, funkte plötzlich eine Nebenbuhlerin in ihre Turtelei. Janina Celine Jahn wickelte Yanik für ein paar Tage um den Finger, doch letztlich kehrte der Fitness-Fan zu Lisa zurück. Von da an schwebten die beiden auf Wolke sieben – allerdings nicht lange. Keine zwei Wochen nach dem Finale gaben sie ihre Trennung bekannt. Der Alltag habe sie wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.

Marcellino Kremers und Tracy Candela:

Sogar das Siegerpärchen Tracyllino ist seit wenigen Tagen Geschichte! Am Sonntag verkündete der Clubmanager wie aus dem Nichts, dass er und Tracy ab sofort getrennte Wege gehen. Nicht nur die Vorstellungen ihrer Beziehung seien stark auseinandergedriftet: "In der Realität angekommen, fiel mir auf, dass Tracy und ich doch sehr unterschiedlich sind, was das alltägliche Leben angeht", erklärte Marcellino am Montag im Interview mit Promiflash.

Tobias Wegener und Natascha Beil:

Natobi war eines DER Traumpaare schlechthin. Von Tag eins an waren der Maler und die Friseurin unzertrennlich. Auch die eine oder andere Krise überstanden sie mit Bravour. Und so belegten Tobi und Tascha nicht nur Platz zwei des Kuppelformats – sie gingen außerdem eine feste Beziehung miteinander ein. Allerdings machten die alltäglichen Gewohnheiten des jeweils anderen einen Strich durch die Rechnung und so trennten sie sich wenig später.

