Wenn das mal nicht ein Mega-Hit wird! Jason Derulo (29) meldete sich erst vor wenigen Tagen mit einer neuen Single zurück. "Goodbye" heißt der Ohrwurm, den er mit David Guetta (50), Nicki Minaj (35) und Willy William aufgenommen hat. Inspirieren ließ er sich bei dem Stück von Andrea Bocellis und Sarah Brightmans (58) Popklassik-Ballade "Time to Say Goodbye". Doch nicht nur die Klänge des neuen Derulo-Knallers stoßen auf viel Interesse – auch das zugehörige Musikvideo haut die Fans um und sahnte in wenigen Stunden mehrere Millionen Klicks ab!

Unmittelbar nach der Clip-Veröffentlichung zeigte sich Jason im Promiflash-Interview einfach nur überwältigt von dem Support seiner Fans! Denn die Videos zu seinen musikalischen Werken sind durchaus etwas, was ihn mit Stolz erfüllt: "Weil du den Song zum Leben erweckst, du visualisierst ihn", erklärte der Popstar. Dass das bei seiner neuen Single so gut gelungen ist, bringt den "Ridin' Solo"-Interpreten zum Schwärmen: "Wenn ich so viel gebündelte Liebe von überall auf der Welt bekomme, dann ist das verrückt. Er ist erst 24 Stunden draußen und hat bereits über zwei Millionen Klicks. Es ist total verrückt, das zu sehen."

Ohne Musikvideo, dafür aber live und in Farbe kann man "Goodbye" aktuell auf Jasons "2Sides"-Welttournee genießen. Dabei inklusive: Die norwegischen TikToker Marcus & Martinus bringen das Publikum als Vorgruppe zum Kochen. "Sie sind einfach großartige Performer. Ich liebe es, wenn Leute was vom Performen verstehen, denn es ist heute eine aussterbende Kunst. Also von jedem, der das bestimmte Etwas hat, wenn's ums Live-Spielen geht, bin ich sofort ein Fan", rechtfertigte Jason seine Vorband-Auswahl.

Jeff Spicer / Getty Images Jason Derulo besucht das Kiss FM Studio in London

Getty Images / Andreas Rentz Jason Derulo beim ECHO 2018

Instagram / marcusandmartinus Marcus und Martinus in München

