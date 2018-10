Wolfgang Joop (73) denkt doch noch gerne an Germany's next Topmodel zurück! Von 2014 bis 2015 saß der Designer neben Heidi Klum (45) und Thomas Hayo in der Jury der beliebten Castingshow. Nach seinem Ausstieg fand er jedoch kritische Worte über das TV-Format: Seiner Meinung nach würde bei dem Wettbewerb mehr der Entertainment-Faktor im Vordergrund stehen, als die Suche nach einem talentierten Nachwuchs-Mannequin. Drei Jahre später zieht er aber trotzdem ein positives Fazit über seine GNTM-Zeit!

In einem Bild-Interview erklärt Wolfgang, dass er sich während der Modelshow völlig neu erfunden hat. "Das Fernsehen war sehr wichtig für mich. Es hat mir ein neues Bewusstsein gegeben als eine Art Popstar. Ich konnte Kreischalarm auf der Straße auslösen. Welcher Designer erlebt das schon? Die größten Designer werden meist nicht erkannt", zeigt sich der Modeschöpfer dankbar. Tatsächlich punktete der Fashionguru während seines zweijährigen GNTM-Abenteuers beim Publikum mit seinen frechen Sprüchen. Obwohl er als äußerst kritischer Juror galt, wurde er auch von den Kandidatinnen gefeiert – sie tauften ihn sogar liebevoll auf den Spitznamen "Wolfi".

Mittlerweile ist Wolfgang 73 Jahre alt: Das Ende seiner Karriere ist für ihn trotzdem noch lange nicht in Sicht. "Das, was ich beginne, das möchte ich auch beenden. So ordentlich bin ich dann doch", nimmt er seinen Bewunderern die Sorge. Der Unternehmer erklärt, dass er erst in den vergangenen Jahren erkannt hat, wie sehr er seinen Job liebt: "Das Alter ist wie eine Pralinenschachtel. Wenn du jung bist, frisst du erst einmal eine Handvoll Pralinen weg. Und dann wirst du älter und siehst, dass nur noch zwei Reihen in der Schachtel sind. Später erst genießt du und merkst, wie süß die Pralinen doch schmecken."

Getty Images Thomas Hayo, Heidi Klum und Wolfgang Joop, GNTM-Jury 2015

AEDT/WENN.com Wolfgang Joop bei der "Babylon Berlin"-Premiere

ActionPress / Starpix / Alexander TUMA Wolfgang Joop beim Vienna Award for Fashion & Lifestyle

