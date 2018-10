Cathy Hummels (30) ist ein echtes Multitalent! Neben ihrer Rolle als stolze Mutter für den kleinen Ludwig, ist das Model längst unter die Influencer gegangen und eroberte YouTube und Instagram im Sturm. Auch eigene Modekollektionen brachte die begnadete Fashion-Ikone auf den Markt. Jetzt steigt die Unternehmerin auch noch in ein weiteres Geschäft ein: Sie feierte Premiere als Live-Moderatorin eines Charity-Events.

Im Schauspielhaus Dresden wurde am Samstag die 13. Hope-Gala ausgerichtet – eine Benefizveranstaltung zugunsten des HIV- und AIDS-Projektes Hope Cape Town in Südafrika. An der Seite von René Kindermann führte die 30-Jährige den ganzen Abend lang durch das Programm. "Was für eine Gala! Was für ein Abend", schrieb sie im Anschluss an die Veranstaltung zu einem Pic auf Instagram. "Darf man sagen, dass ich unglaublich viel Spaß und Freude hatte, bei diesem tollen Projekt dabei zu sein und die Gala zusammen mit René zu moderieren", lautete die Bilanz der Neu-Moderatorin weiter. Satte 140.000 Euro seien gespendet worden.

Nur wenige Stunden vor dem Spenden-Spektakel hatte die Beauty einen Schnappschuss mit Moderationskarten in der Hand veröffentlicht. "Bald ist es so weit! Meine erste Live-Moderation für die heutige Hope-Gala. Ich freue mich sehr, dabei zu sein", schwärmte sie. Für ihren Job verzichtete Cathy sogar auf eine Gage.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

John MacDougall/AFP/Getty Images Mats und Cathy Hummels bei einem Event in Berlin 2014

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Modedesignerin

