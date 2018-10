Hat Olly Murs (34) endlich wieder Glück in der Liebe? Seit der Trennung von seiner Langzeitfreundin Francesca Thomas im Herbst 2015 geht der Sänger solo durchs Leben. Ihm werden zwar immer wieder zahlreiche Dates nachgesagt, doch bisher hat er noch keine Frau als seine neue Freundin vorgestellt. Nun wurde der Musiker äußerst vertraut mit einer brünetten Beauty gesichtet – und die ist zumindest in Großbritannien keine Unbekannte!

Vor acht Jahren machte sich Jessica Wright in der Realityshow "The Only Way Is Essex" einen Namen. Seitdem bleibt sie dank zahlreicher TV-Auftritte und Modeljobs erfolgreich im Gespräch. Dabei scheint sie auch Olly aufgefallen zu sein: Laut der britischen OK! zeigte sich der Chartstürmer bei der Releaseparty seines sechsten Albums "You Know I Know" nämlich äußerst vertraut mit der 33-Jährigen. "Olly und Jessica haben bei dem Event immer wieder gekuschelt", berichtet ein Augenzeuge. Bisher haben sich die beiden noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

In einem Promiflash-Interview verriet Olly Anfang Oktober jedoch, dass er sich gerne wieder verlieben würde. Trotzdem gehe er die Suche nach seiner Traumfrau entspannt an: "Klar, hätte ich gerne eine Freundin! Aber ich weiß, dass sie irgendwo da draußen ist. Sie hat nur ihren Bus verpasst, aber sie wird mich bald finden", zeigte er sich hoffnungsvoll.

Getty Images Olly Murs bei der "Johnny English 3"-Premiere

Anzeige

Getty Images Jessica Wright bei der ITV Gala in London

Anzeige

Anthony Harvey / GettyImages Olly Murs bei einem X-Factor-Casting in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de