Halloween steht kurz vor der Tür und die Stars geben schon jetzt richtig Gas: Alle Jahre wieder verkleiden sich Promis und Sternchen als die verrücktesten Charaktere oder Dinge. Immer ganz vorne mit dabei ist Heidi Klum (45). Doch dieses Mal zog ein ganz anderer VIP die Aufmerksamkeit auf sich: Joe Jonas (29) verkleidete sich als der Game of Thrones-Charakter seiner Verlobten Sophie Turner (22)!

Wenn das nicht ein waschechter Liebesbeweis ist: Am Samstagabend überraschte der Sänger alle auf Kate Hudsons (39) Halloweenparty in einem Sansa Stark-Kostüm. Mit einer Rothaarperücke und einem blauen Gewand perfektionierte der 29-Jährige die legendäre GoT-Figur seiner Liebsten. Die 22-Jährige selbst entschied sich für ein Ganzkörper-Elefantenkostüm. Bestes Outfit an diesem Abend ging aber wohl ganz klar an Joe.

Bereits seit Oktober 2017 ist das Turtelduo verlobt, doch erst vor wenigen Wochen gaben die beiden ihr Red-Carpet-Debüt. Auf der Pariser Fashion Week Anfang Oktober dieses Jahres flanierte das Pärchen Hand in Hand an den wartenden Fans und Paparazzi vorbei – und sorgte so für regelrechte Schmachtmomente bei seinen Supportern.

Instagram / joejonas Joe Jonas, Halloween 2018

WENN Sophie Turner alias Sansa Stark in der sechsten Staffel von "Game of Thrones"

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas vor der Louis Vuitton Fashion Show

