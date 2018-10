Es war wohl eine der größten Hochzeits-Überraschungen dieses Jahres! Im Februar gaben sich das Model Emily Ratajkowski (27) und der Produzent Sebastian Bear-McClard (31) vollkommen unerwartet das Jawort. Damals war nicht mal bekannt, dass die beiden überhaupt ein Paar sind. Kein Wunder, dass viele Fans deshalb glaubten, die Ehe werde nicht lange halten. Doch aktuelle Bilder beweisen nun: Die frisch Vermählten sind noch immer total verliebt.

Dass die Beauty selten mit ihren Reizen geizt, ist längst kein Geheimnis mehr. In der Vergangenheit postete sie wiederholt sexy Pics mit ihrem Mann, aber so niedlich und verschmust hat man die zwei bisher selten gesehen. Während einer romantischen Date-Night in New York City suchte Emily immer wieder die Nähe ihres Schatzes, hakte sich bei ihm ein und schmiegte ihren Kopf an seine Schulter. Auch in Sachen Styling wirkte die Schauspielerin ungewohnt leger. Statt eines Mega-Ausschnitts oder eines knappen Kleidchens trug sie eine Jeans, ein weißes Oversize-Hemd und einen coolen Leder-Mantel.

Ob Emily und Sebastian bald gemeinsamen Nachwuchs planen? Schon kurz nach der plötzlichen Hochzeit kursierten Geürchte, dass die 27-Jährige schwanger sein könnte. Wenig später bezog die gebürtige Britin Stellung und stellte klar, dass sie kein Kind erwartet.

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard

SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski in New York City

SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Oktober 2018

