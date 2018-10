Das wird Cardi B (26) vermutlich gar nicht gefallen: Die Rapperin ist im neuen Song "Woman Like Me" von Little Mix zu hören – dabei ist sie gar nicht die erste Wahl gewesen! Die Girl-Group hatte ganz andere Pläne für ihre Single. Eigentlich sollte keine Geringere als Cardis absolute Erzfeindin Nicki Minaj (35) einen Part übernehmen. Geht der Kampf der Musikerinnen damit jetzt in eine neue Runde?

Little Mix sollen sich zunächst an Nicki gewand haben, wie TMZ erfahren hat. Die wiederum sei sehr bestimmend gewesen, habe sich immer wieder in den Text eingemischt und das Lied nach ihren Vorstellungen verändern wollen. Die Popgruppe soll deswegen auf Cardi zurückgegriffen haben, die sich auf den Deal einließ. Little Mix selbst erklärten dem US-Magazin lediglich, dass sie keinen der beiden zerstrittenen Künstlerinnen bevorzugt behandelt hätten.

Fahren die Streithähne jetzt erneut die Krallen aus? Eines steht jedenfalls fest: Freuen wird sich Cardi über diesen Stress mit Sicherheit nicht. Auch, wenn sie auf Instagram so oder so etwas ganz anderes behauptet: "Sie sind erst zu mir gekommen", beteuerte die "Ring"-Interpretin und erklärte, sie habe als Erstes abgelehnt, weil sie mit zu vielen anderen Projekten beschäftigt sei.

Patricia Schlein/WENN.com Nicki Minaj bei den MTV Video Music Awards

Aflo / Splash News Little Mix bei ihrer Ankunft in Japan

Getty Images Cardi B, US-Sängerin

