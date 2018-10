In diesem Aufzug hat Katy Perry (34) tierisch viel Spaß! Dass die Popsängerin auf Halloween-Verkleidungen steht, ist kein Geheimnis: In den vergangenen Jahren überraschte sie ihre Fans mit immer neuen, kreativen Looks und bot sogar einen ihrer Musikvideo-Styles in ihrem Online-Shop zeitweise als Kostüm zum Verkauf an. Nun amüsierte die wandelbare Künstlerin in einem enormen Faultier-Anzug Fans und Fotografen in New York.

Die 34-Jährige erschien in einem ballonartigen Teil als orangefarbenes Faultier verkleidet in New York, um die US-Talkshow "Live! with Kelly and Michael" zu besuchen. Nachdem sie versuchte, mit ihren Plastikkrallen Autogramme für die wartenden Fans zu schreiben, legte sie einen Sprint den Fußweg entlang hin – die Fotografen drückten begeistert auf die Auslöser. Wie später zu sehen war, tauchten ihre American Idol-Jurykollegen Lionel Richie (69) und Luke Bryan (42) in der Sendung ebenfalls kostümiert als Pandabär und Adler auf – aber nur Katy stellte sich den Paparazzi!

Bereits vor vier Jahren hatte die "Roar"-Interpretin bewiesen, dass ihr auffällig-witzige Halloween-Looks stehen. Als knalliger Käseflip verkleidet besuchte sie 2014 Kate Hudsons (39) Gruselfest. Etwas seriöser, aber auch viel aufwendiger war ihre Verwandlung zwei Jahre später in US-Politikerin Hillary Clinton (71). Welcher Katy-Style gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Allen Berezovsky/Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie, "American Idol"-Jury

Jackson Lee / SplashNews.com Katy Perry Ende Oktober 2018 in New York City

SplashNews.com Katy Perry auf Kate Hudsons Halloween-Party 2014

Instagram / katyperry Katy Perry im "Hillary Clinton"-Kostüm



