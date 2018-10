Hoppla! Ob Herzogin Meghan (37) bemerkt hat, dass man bei ihrem Staatsbesuch in Neuseeland ihren Slip sehen konnte? Die erste offizielle Reise der frischgebackenen Herzogin von Sussex neigt sich dem Ende zu: Gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz Harry (34) besuchte sie in den vergangenen zwei Wochen unter anderem Australien und die Fidschis und ist inzwischen in Neuseeland angekommen. Dort leistete sich Meghan nun jedoch einen ordentlichen Patzer: Bei einem ihrer Auftritte auf dem Inselstaat war eindeutig ihre Unterhose zu erkennen!

Da hat ihr die Sonne wohl ein Schnippchen geschlagen! Der peinliche Vorfall ereignete sich bei einem öffentlichen Spaziergang in der neuseeländischen Kleinstadt Rotorua: Meghan trug einen marineblauen Pullover von Givenchy und einen farblich passenden Faltenrock, dessen Stoff offensichtlich nicht blickdicht genug für das sonnige Wetter war! Auf mehreren Aufnahmen der einstigen Suits-Darstellerin sind die Umrisse ihres Schlüpfers deutlich zu erkennen. Doch immerhin scheint auch das Höschen denselben Blauton zu haben wie der Rest des Outfits.

Damit hat sich Meghan bereits den zweiten Fashion-Fail innerhalb weniger Tage geleistet! Erst vergangene Woche zog die ehemalige Schauspielerin bei ihrer Ankunft in Tonga die Aufmerksamkeit ungewollt auf sich, weil sie offenbar vergessen hatte, das Etikett ihres Kleides abzuschneiden. Findet ihr den Slip-Bitzer schlimm? Stimmt ab!

ActionPress / Royalfoto Herzogin Meghan, Neuseeland im Oktober 2018

Anzeige

ActionPress / Royalfoto Herzogin Meghan, Rotorua in Neuseeland, Oktober 2018

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan auf Staatsbesuch in Neuseeland 2018

Anzeige

ActionPress / Royalfoto Herzogin Meghan, Oktober 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de