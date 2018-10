Wieder ein Promi-Einbruch in Los Angeles. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über Raubzüge durch Luxus-Anwesen von diversen Stars. So wurden in diesem Jahr schon Sängerin Rihanna (30), Rapper Wiz Khalifa (31) und Schauspielerin Bella Thorne (21) Opfer von Eindringlingen und mussten Schäden von bis zu mehreren 100.000 Euro hinnehmen. Nun hat es auch Serienstar Chrissy Metz (38) getroffen.

Wie TMZ berichtete, seien die Täter am Montag gegen 20 Uhr in das Haus der This Is Us-Darstellerin eingedrungen. Durch ein eingeschlagenes Schlafzimmerfenster auf der Rückseite der Villa gelangten die Einbrecher ins Haus, wo sie mehrere Taschen der Schauspielerin mitgehen ließen. Da daraufhin der Alarm ausgelöst wurde, fuhr die Assistentin der 38-Jährigen zu dem Anwesen und stellte den Einbruch fest.

Chrissy selbst war während der Tat nicht anwesend. Sie hielt sich in New York für eine Aufzeichnung der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (44) auf. Erst nach ihrer Rückkehr wird die Schauspielerin einen kompletten Bericht über das Diebesgut abgeben können. Wie groß der Schaden tatsächlich ist, bleibt so lange noch unklar.

AdMedia / Splash News Chrissy Metz bei den SAG Awards 2018

Bryan Bedder/Getty Images for Curvy Events, LLC Chrissy Metz bei der 3. TheCURVYcon in New York

