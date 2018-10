Kommen sie sich doch wieder näher? Nachdem angeblich alles Aus zwischen Kourtney Kardashian (39) und ihrem Toyboy Luka Sabbat ist, steht auf einmal ihr Ex Scott Disick (35) wieder auf dem Plan. Beim Familientrip mit ihren Schwestern Khloe (34) und Kim (38) schloss sich der Vater ihrer drei Kinder prompt an. Scott begleitete den Kardashian-Clan bei ihrem Urlaub auf Bali und ließ ordentlich die Seele baumeln!

Dies bewiesen jetzt mehrere Bilder auf der Instagram-Seite des 35-Jährigen. Total relaxt posierte der dreifache Papa auf einem Boot oder teilte einige Schnappschüsse seiner Tochter Penelope (6). Unter einem Foto von seiner Kleinen und ihrer Cousine North (5) kommentierte Scott "doppelter Ärger" und ergänzte den Beitrag mit einigen Herzen. Offensichtlich genoss der Bartträger die Zeit mit der Familie seiner Ex mehr als ausgiebig.

Von einer Liebesreunion kann allerdings nicht die Rede sein. Das Paar unternahm in der Vergangenheit des Öfteren etwas zusammen. So waren Kourtney und Scott erst Ende September zusammen in New York. Ein Insider verriet People, dass die Dreifach-Eltern nur Freunde sind: "Sie haben eine sehr gute Beziehung zueinander. Also ist es nicht komisch, dass die beiden gemeinsam Zeit mit den Kids verbringen."

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Ex von Kourtney Kardashian

Instagram / letthelordbewithyou North West und Penelope Disick auf Bali 2018

Paul Zimmerman/ Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

