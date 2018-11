Herzogin Meghan (37) ist eine echte Fashionista! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) wird die ehemalige Schauspielerin ständig unter die Lupe genommen – auch in Sachen Mode. Dabei löst die werdende Mama mit ihren Outfits regelmäßig Begeisterungsstürme aus. Klar, dass die Fans ihrem Idol da nacheifern und die schicken Teile am liebsten selbst im Schrank hängen hätten. Davon profitieren auch die Unternehmen: Durch die hohe Nachfrage werden neue Arbeitsplätze geschaffen.

Es ist wahrscheinlich nur eines von vielen Beispielen, aber die schwarze Skinny-Jeans, die Meghan während ihres Auftritts bei den Invictus Games in Sydney trug, ist der Kassenschlager des Mode-Labels Outland Denim. Die Hose verkauft sich seither so gut, dass die Firma kaum mehr mit der Produktion hinterher kommt und deshalb sein Personal aufstocken muss. "Dank der Entscheidung der Herzogin, eine Jeans unseres Labels zu tragen, sind wir froh, bekannt geben zu können, dass wir in den nächsten Wochen 15 bis 30 Näherinnen in unserem kambodschanischen Produktionshaus einstellen können", teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Mit einem Kaufpreis von 175 Euro ist dieses Basic-Teil wohl eines der erschwinglichsten aus der Garderobe der Neu-Royal. Immerhin soll die einstige Suits-Darstellerin schon in den ersten vier Tagen ihrer Australien-Reise Looks im Wert von 18.000 Euro getragen haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2018

Getty Images Herzogin Meghan kommt auf den Fidschi-Inseln an

Getty Images Herzogin Meghan in Nuku'alofa, Tonga

