Diesem Mann vertraut Herzogin Meghan (37) ihre Haare an! Die Neu-Adlige gilt spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) als absolutes Fashion-Vorbild. Aber auch ihre Frisuren sorgen immer wieder für Verzückung unter den Royal-Fans. Vor allem ihr cooler Messy Bun ist quasi bereits zum Markenzeichen der ehemaligen Schauspielerin geworden. Den stylt Meghan sich aber natürlich nicht selbst: An ihre Haare lässt sie nur den Starfriseur George Northwood – und das sogar in Australien!

Der berühmte Hair-Artist hat einen Salon im Londoner Stadtteil Fitzrovia und zählt Berühmtheiten wie Rosie Huntington-Whiteley (31), Kate Winslet (43) und Alicia Vikander (30) zu seinen Kunden. Wie das Magazin People berichtet, muss man bei dem Briten für einen Haarschnitt etwa 690 Euro berappen. George durfte Meghan bereits für ihre Hochzeit im Mai stylen. Auf ihrer großen Australien-Reise mit Harry sollte ihr Haus- und Hoffriseur natürlich auch nicht fehlen. Auf Fotos der royalen Tour ist George immer mal wieder an Meghans Seite zu sehen.

Dass Meghan sich für den perfekten Urlaubslook den Luxus eines eigenen Starstylisten gönnt, ist allerdings keine Überraschung. Auch für ihre Kleidung ließ die werdende Mama auf ihrer Down-Under-Tour bereits einiges springen. Nur für ihre teuren Designerkleider und Nobel-Accessoires soll sie dabei schon über 130.000 Euro ausgegeben haben. Wie viel George sich seine rund um die Uhr Haar-Betreuung kosten lässt, ist allerdings nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Meghan in Australien

Anzeige

Instagram / georgenorthwood Rosie Huntington-Whiteley und George Northwood

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de