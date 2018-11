Auch Vorzeige-Sänger Justin Timberlake (37) hat seine Schattenseiten. Bevor seine Karriere als Frontsänger von NSYNC so richtig ins Rollen kam, stand er bereits als Kinderstar in der US-amerikanischen Fernsehsendung "The Mickey Mouse Club" vor der Kamera. Nachdem die Show 1994 abgesetzt wurde, ging es für ihn allerdings erst mal bergab. Der Wiedereinstieg in sein normales Leben fiel Justin so schwer, dass er sogar zu Drogen griff!

Wie Dailymail aus der aktuellen Biografie "Hindsight" (zu Deutsch: rückblickend) des 37-Jährigen zitiert, sei Justin nach seiner Heimkehr nach Tennessee ein anderer gewesen: "Als ich nach Hause kam, war ich viel reifer, viel bewusster, als ich es vor der Show gewesen bin, aber ich habe versucht, es herunterzuspielen, weil ich dazugehören wollte", beschreibt der "Cry Me A River"-Interpret seine damaligen Gefühle. So sei er zum Klassenclown geworden, damit die anderen Kinder ihn akzeptieren. "Ich hab angefangen Ärger zu machen und kiffte zum ersten Mal", offenbart der Mann von Jessica Biel (36). Dadurch sei er sogar beinahe von der Schule geflogen.

Nicht nur Justin begann seine steile Karriere in der einstigen Kindershow. Auch die Princess of Pop, Britney Spears (36), Megastar Christina Aguilera (37) oder der Schauspieler Ryan Gosling (37) legten hier an Justins Seite den Grundstein für ihren Erfolg.

