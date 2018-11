Mit dieser Erinnerung sorgt Stormzy (25) für Entsetzen! Spätestens seit Anfang des Jahres gilt der 25-Jährige als einer der angesagtesten Rapper Großbritanniens. Bei den BRIT Awards 2018 zählte er mit zwei Auszeichnungen gemeinsam mit Dua Lipa (23) zu den erfolgreichsten Musikern des Landes. Doch in seiner Vergangenheit lief nicht immer alles so blendend: Er wuchs in dem Londoner Bezirk Croydon auf, der 2018 als das Wohngebiet mit der zweithöchsten Kriminalitätsrate der Metropole gelistet wird. Auch der Hip-Hopper bekam das zu spüren – als Kind wurde er drei Mal mit einem Messer attackiert!

In einem Sunday Times-Interview erklärt Stormzy nun, dass schon zu seiner Kindheit Gewalt die Straßen von Croydon beherrschte. Damals hielt er die hohe Kriminalität jedoch für normal. Erst, als er im Alter von 17 Jahren eine Volkshochschule besucht hatte, wurden ihm die verheerenden Zustände bewusst. Einer seiner Mitschüler bemerkte seine riesige Narbe an seinem Kopf. "Er wollte wissen, woher die stammt. Ich erzählte ihm, dass ich insgesamt drei Mal niedergestochen und dabei auch einmal am Kopf getroffen wurde. Ich werde nie sein entsetztes Gesicht vergessen. Da wurde mir erst klar, was mir eigentlich angetan wurde", erinnert sich der Chartstürmer an den Moment, der ihm die Augen öffnete.

Heute weiß Stormzy besonders zu schätzen, dass er von den brutalen Angriffen keine langfristigen Schäden davon trug. Sein Freund aus Kindertagen erlitt ein anderes Schicksal: Auch auf den 23-jährigen Bjorn Brown wurde im April 2017 mehrfach mit einem Messer eingestochen. Im Krankenhaus erlag er wenig später den heftigen Verletzungen. "Ich bin heute aufgewacht und habe erfahren, dass mein Kumpel gestorben ist. Ruhe in Frieden Bugz", ließ sein berühmter Buddy daraufhin auf Twitter seiner Trauer freien Lauf.

Lia Toby/WENN.com Stormzy bei den London Fashion Awards 2017

MAR/Capital Pictures / MEGA Stormzy bei den Q Awards 2017

Getty Images / Andreas Rentz Rapper Stormzy bei den MTV EMAs 2017

