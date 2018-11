In welchem Aufzug ist sie den Bund der Ehe eingegangen? Gwyneth Paltrow (46) und ihr Schatz Brad Falchuk haben sich zwar bereits am 29. September das Jawort gegeben – besonders viele Details ihrer privaten Zeremonie sind allerdings bis heute nicht in die Außenwelt gedrungen. Das frisch verheiratete Paar hat der Welt mittlerweile seine Eheringe präsentiert, aber die wohl interessantesten Style-Fakten blieben bisher noch aus: Was trug der Bräutigam und wie sah die Braut aus? Diese Geheimnisse sind jetzt gelüftet!

In einem Upload auf Instagram gewährt Gwyneth ihren Fans zum allerersten Mal einen Einblick in den besten Tag ihres Lebens. Während der Produzent den großen Tag in einem eleganten grauen Zweiteiler inklusive schwarzer Ansteckblume feierte, glänzte seine Auserwählte in einem kurzärmligen und bodenlangen Kleid aus Spitze. Ihre lässig herunterhängenden Strähnen wurden mit einem schneeweißen Schleier in Szene gesetzt. Ihre Fans finden das Ensemble in den Kommentaren einfach "atemberaubend".

Das Hochzeitsfoto zeigt auch die naturverbundene Location – Gwyneths eigenen Garten. Die Überdachung der Sitzplätze ließ die Sonne durchstrahlen, was ebenfalls bei Fans super ankam. Auch die selbsternannten "Faltrows" schienen mit den Vorkehrungen durch und durch zufrieden gewesen sein. Als sie von ihrer Familie und ihren Freunden zum ersten Mal als Ehemann und Ehefrau empfangen wurden, strahlten sie über beide Ohren.

Splash News Brad Falchuk in Los Angeles

Splash News Brad Falchuk, Produzent

Splash News Gwyneth Paltrow, Musikerin

