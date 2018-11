Die Papa-Freuden stellen das Leben von Prinz Harry (34) ganz schön auf den Kopf! Erst vor wenigen Wochen verkündete der Kensington Palace, dass der 34-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (37) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar freut sich riesig darüber. Aber durch die Schwangerschaft sorgt sich der Royal mehr denn je um seine Gattin. Deshalb soll er nun einen Entschluss gefasst haben: Zum Wohle seiner kleinen Familie soll er auf den Thron verzichten wollen.

Bis vor Kurzem waren Harry und Meghan noch in Australien, Ozeanien und Neuseeland unterwegs, um die Königsfamilie zu repräsentieren. Doch diese Reise könnte bereits ihre letzte im Auftrag des Königshauses gewesen sein – das behauptete zumindest ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen OK!-Magazin. Angeblich wolle das Paar schon bald eine Erklärung abgeben, in der es seinen Rücktritt bekannt gibt. Meghan und sein Kind hätten für den Rotschopf nun oberste Priorität. "So sehr er seine königlichen Pflichten auch mag, wenn es das Beste für seine Familie ist, die Monarchie zu verlassen, dann wird er das tun", erklärte der Informant. Harry plane sogar, nach Kalifornien, die Heimat der ehemaligen Suits-Darstellerin, zu ziehen.

Ob die Ereignisse ihrer 16-jährigen Tour Auslöser für diese Überlegungen waren? Immer wieder gab es Momente, in denen Meghan sich angesichts der großen Menschenmengen nicht wohlfühlte. Ihren Aufenthalt auf dem Fidschi-Markt brach sie beispielsweise ab, weil ihr Sicherheitspersonal dem Ansturm nicht gewachsen war.

Action Press / Royalfoto/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im Abel Tasman National Park, Neuseeland

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Bondi Beach 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan auf einem Markt in Suva, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de