Herzogin Kate hat ihr eigenes Rezept für eine gute Mama-Kind-Bindung! Die 36-Jährige krönte die Beziehung mit ihrem Mann Prinz William (36) mit ihren drei Sprösslingen Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und zuletzt Prinz Louis. Den neusten Royal-Nachwuchs brachte die Beauty erst vor knapp einem halben Jahr zur Welt. Die Brünette ist eine echte Vollblut-Mutti, der besonders eines wichtig ist: ihren Kindern ganz viel Liebe zu schenken!

Und das macht sie besonders gerne mit einer Geste: Sie schließt ihre Kids fest in die Arme! "Umarmungen sind ganz wichtig, das sage ich auch meinen Kindern immer", gab Kate in einem öffentlichen Brief zur Children's Hospice Week zu verstehen. Als einen der zentralsten Punkte eines glücklichen Familienlebens sieht es die Schönheit zudem an, Zeit mit ihren Nachzüglern zu verbringen. "Und für mich als Mutter sind es diese einfachen Familienmomente, wie draußen herumzutollen, die ich sehr schätze", schrieb sie weiter.

Und das zeigt die Schwester von Pippa Middleton (35) auch liebend gerne der Öffentlichkeit. Herrlich unroyal scherzte und tollte Kate bei einem Familienausflug nach Gloucester mit ihren zwei Ältesten auf einer großen Wiese. Auch die Etikette missachtete sie dabei – und saß richtig bürgerlich einfach auf dem Rasen.

Splash News Herzogin Kate mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte

Splash News Herzogin Kate mit ihren Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

