Bekommt GZSZ heute Zuwachs? Seit Monaten verfolgen die Fans der beliebten Vorabendserie gespannt die Geschichte um die Schwangerschaft von Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 42). Bei einem One-Night-Stand mit Leon Moreno (Daniel Fehlow, 43) wurde sie ungewollt schwanger – und entschied sich für das Kind. Ihr eigentlicher Partner Alex Cöster (Clemens Löhr, 50) trennte sich daraufhin von der guten Seele des Mauerwerks. Am Freitagabend könnte die Story nun ihren Höhepunkt erreichen: Kommt jetzt etwa Marens Kind zur Welt?

In der heutigen Ausgabe der Daily Soap setzten bei der Blondine plötzlich die Wehen ein – die Powerfrau wird daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wie ein Vorschau-Video auf Facebook verrät. Allerdings muss sie die schmerzhaften Kontraktionen nicht alleine durchstehen: Ihr Ex Alex steht ihr in der Klinik zur Seite! Ob das ein Indiz dafür sein könnte, dass die beiden ehemaligen Turteltauben trotz Marens Ausrutscher wieder zusammenfinden?

Immerhin sind sich die beiden auch erst vor wenigen Tagen wieder nähergekommen. Alex und Maren hatten sich auf einer Halloween-Party getroffen und die Feier letztendlich gemeinsam verlassen. In Marens Wohnung kam es dann zu einem vertrauten und leidenschaftlichen Kuss.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

RTL / Sebastian Geyer Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

RTL / Rolf Baumgartner Alex (Clemens Löhr) und Maren (Eva Mona Rodekirchen)

