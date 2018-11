Sie hat die Faxen dicke! Mit einem beinahe identischen Wortlaut gab das Bachelorette-Paar Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) am Donnerstag überraschend seine Trennung bekannt. Im Unterschied zu Nadine schrieb Alex in seinem Social-Media-Statement, dass es keine ausreichende Basis mehr für eine Beziehung gegeben hätte. Einige Ex-Kandidaten aus der Show unterstellten den beiden daraufhin eine Fake-Lovestory. Die 30-Jährige hat von solchem Gerede jetzt die Nase voll!

Zum ersten Mal nach dem Liebes-Aus meldete sich die Berlinerin nun in ihrer Instagram-Story zu Wort – und das, obwohl sie ursprünglich vorhatte, nichts weiter zu der Trennung zu sagen. "Leider werden aus einigen Richtungen so viele Unwahrheiten verbreitet, dass ich das nicht weiter so hinnehmen möchte. Was genau zwischen uns vorgefallen ist, wissen exakt zwei Menschen: Alex und ich", schrieb die 33-Jährige. Aus Respekt voreinander würden beide jedoch nicht weiter über die genauen Gründe sprechen wollen.

Ihre Community forderte Nadine dazu auf, Unterstellungen und Spekulationen in Zukunft zu unterlassen: "Für uns ist die Situation schon schwer genug. Zu einer Trennung tragen immer beide Personen ihren Teil bei." Auch ihr Ex zeigte sich von den Reaktionen der Fans empört.

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein beim Tribute to Bambi

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Nadine Klein bei der Premiere von "Klassentreffen 1.0"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de