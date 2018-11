Sowohl Prinz Harry (34) als auch George Clooney (57) wollen für ihre Kids das Beste! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Rotschopf gemeinsam mit seiner Liebsten Meghan (37) ein Baby erwartet. Damit für den Nachwuchs auch gut gesorgt ist, wenn das Royalpaar einmal unterwegs ist, sehen sich die werdenden Eltern gerade nach einer geeigneten Nanny um. Dabei sollen sie auf die US-Amerikanerin Connie Simpson aufmerksam geworden sein. Da gibt es nur einen kleinen Haken: Das Kindermädchen ist eigentlich schon für George und seine Amal (40) tätig!

Connie gilt in Hollywood als absolute Supernanny: In der Vergangenheit hat sie sich unter anderem bereits um den Nachwuchs von Jessica Biel (36) und Justin Timberlake (37) oder Emily Blunt (35) und John Krasinski (39) gekümmert. Daher soll George aktuell auch stinksauer darüber sein, dass sein britischer Buddy ihm möglicherweise das Kindermädchen ausspannt. "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", soll er laut eines OK!-Insiders über Harry gewettert haben.

Seit sich George und Harry vor einigen Jahren bei einem Charity-Projekt kennenlernten, pflegen sie eine innige Freundschaft. So gönnte sich das royale Paar nach dem riesigen Medienwirbel um seine Hochzeit sogar eine kleine Auszeit am Comer See, der Wahlheimat des Schauspielers. Gemeinsam mit George und Amal sollen Harry und Meghan während eines verlängerten Wochenendes den italienischen Sommer genossen haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland

Gareth Fuller - WPA Pool / Getty Images Amal Clooney und George Clooney in Windsor kurz vor der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle

SIPA Press/ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sussex

