So toll sieht Diana Ross (74) immer noch aus! Die frühere Frontsängerin der Girlgroup The Supremes zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt – vergangenes Jahr wurde der Musikerin sogar ein American Music Award für ihr Lebenswerk verliehen. Die US-Amerikanerin begeistert ihre Fans seit den 1960ern mit ihrer Stimme und ihrem glamourösen Auftreten. Dass sie diesen Glow auch heute noch in sich trägt, beweisen nun aktuelle Bilder: Diana wirkt auf den Paparazzi-Aufnahmen unglaublich jung!

Strahlend und ungeschminkt präsentierte sich die lebende Legende in einem Supermarkt in Beverly Hills den Fotografen. Make-up hat sie auch wirklich nicht nötig – um die kleinen Falten der 74-Jährigen zu entdecken, muss man wirklich genauer hinsehen! Wie an Schauspielerin Kim Basinger (64) und Model Iman Abdulmajid (63) scheint auch an der "Upside Down"-Interpretin der ganz normale Alterungsprozess einfach vorüberzuziehen.

Bald wird Diana sogar endlich wieder auf der Bühne stehen! Laut USA Today gehört sie neben weiteren Musikstars wie John Legend (39) und Rita Ora (27) zu den Hauptacts der alljährlichen Thanksgiving-Parade des Warenhauses Macy's.

Rachpoot/MEGA Sängerin Diana Ross, 2018

Bauer-Griffin / MEGA Schauspielerin Kim Basinger

Apega/WENN.com Diana Ross bei den American Music Awards 2017

