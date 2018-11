Ihre Erfolgswelle hält bereits seit den 80er Jahren an! Schauspielerin Demi Moore (55) gehört zu den beliebtesten Hollywood-Stars überhaupt. Da sollte man meinen, dass die "Ghost - Nachricht von Sam"-Bekanntheit mit ihrem Leben stets durch und durch zufrieden war. Doch selbst eine Ikone wie sie hatte offenbar mit jeder Menge Selbstzweifeln zu kämpfen. So ehrlich sprach Demi jetzt über die Hürden in ihrer Vergangenheit!

Anlass für den emotionalen Rückblick war ihre Auszeichnung als "Woman of the Year" bei den Friendly House's Awards. Friendly House ist eine Anti-Sucht-Stiftung für Frauen und verleiht die Preise jedes Jahr. Durch diese Ehrung wurden Demi offenbar die eigenen Startschwierigkeiten im Business wieder vor Augen geführt. Denn in ihrer Rede nach der Preisverleihung sagte sie laut einem Bericht von E! Online: "Am Anfang meiner Karriere war ich in einem Kreislauf von richtiger Selbstzerstörung gefangen und egal, wie viel Erfolg ich auch hatte, ich fühlte mich einfach nie gut genug." Ihr Versuch, diesen Stress mit Drogen und Alkohol zu kompensieren, habe sie dann allerdings noch mehr ausgelaugt.

Als sie vermutlich den Höhepunkt ihrer Krise erreicht hatte, änderte sich schließlich alles: Regisseur Joel Schumacher machte Demi das Rollenangebot für den 1985 veröffentlichten Streifen "St. Elmo’s Fire - Die Leidenschaft brennt tief". Dabei stellte er jedoch eine Bedingung: Demi sollte sich vorher Hilfe suchen würde. Für dieses Ultimatum sei sie dem Filmemacher immer noch dankbar, sagte die heute 55-Jährige.

