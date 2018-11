Die Kleinen werden einfach so schnell groß! Mit süßen zwölf Jahren startete Kendall Jenner (23) in dem Reality-Format Keeping up with the Kardashians ihre Karriere. An der Seite ihrer Eltern und Schwestern gewährte sie den Zuschauern zahlreiche Einblicke in ihr Leben. Dabei konnten die Fans Kendalls Entwicklung auf dem Bildschirm mit verfolgen. Seitdem ist viel passiert. Aus der schüchternen Zwölfjährigen ist ein erfolgreiches Topmodel geworden – und Mama und Papa freuen sich riesig für sie. Zum 23. Geburtstag ihres Töchterchens postete das Ex-Paar süße Throwback-Pics und rührende Worte.

Am 3. November feierte Kendall ihren Ehrentag! Mutter Kris (62) schien dabei etwas sentimental zu werden. Mit einer süßen Collage aus alten und neuen Fotos gratulierte sie ihrem Schatz. "Du bist das netteste, süßeste, liebevollste, speziellste Mädchen der Welt und du hast das größte Herz", schrieb sie zu einer niedlichen Sammlung von Aufnahmen des Mama-Tochter-Duos. Sie sei unglaublich stolz auf ihren Spross und dankbar für jeden gemeinsamen Moment und jede Erinnerung. "Ich liebe dich mehr, als du es dir vorstellen kannst", beendete sie ihren emotionalen Instagram-Beitrag.

Kendalls Papa Caitlyn (69) veröffentlichte ebenfalls ein goldiges Foto im Netz, auf dem die heute 23-Jährige als Baby zu sehen ist, das sich verschlafen an seinen Vater kuschelt. "Ich bin so stolz auf dich und alles, was du tust – und vor allem darauf, dich meine Tochter nennen zu dürfen", kommentierte die 69-Jährige, die mittlerweile als Frau lebt, den Schnappschuss.

BRYAN R. SMITH/AFP/Getty Images Kendall und Kris Jenner bei einem Event in New York

Charley Gallay/Getty Images for Veuve Clicquot Kendall Jenner bei einem Event in Los Angeles

Instagram / caitlynjenner Caitlyn und Kendall Jenner

