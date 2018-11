So anstrengend ist Alessandra Meyer-Wöldens (35) Alltag als Fünffach-Mama! Das Model ist ein absolutes Allround-Talent. Die Ex von Oliver Pocher (40) führt neben ihrer Karriere auch noch einen erfolgreichen Insta-Account und hält sich mit regelmäßigen Workouts fit. Vor allem ist Alessandra aber Vollblutmama für ihre vier Söhne und ihre Tochter. Das alles so perfekt unter einen Hut zu bekommen, ist für Alessandra aber nicht immer leicht.

"Vor einigen Wochen ist mir die Waschmaschine kaputtgegangen und ich hatte eine Panikattacke und ich dachte: Was mache ich jetzt? Ich brauche die Waschmaschine", verriet die 35-Jährige im Bunte-Interview. Das Leben mit einer siebenköpfigen Familie kann schließlich ganz schön stressig werden. Alleine der Wäscheberg sei für die schöne Blondine schon fast ein Fulltime-Job. Daher muss Alessandra selbst im Alltag immer wieder auf den einen oder anderen kleineren Luxus verzichten: "Also ich habe die Zeit auch gar nicht dafür, mich zu schminken und großartig schick zu machen. Das erlaubt die Zeit einfach nicht."

Mittlerweile greifen aber zumindest die großen Kids ihrer Mama auch immer mal wieder unter die Arme. "Nachdem man alles schon bemalt hat und beklebt hat und gebastelt hat, kann man den Kindern auch natürlich so einen kleinen Auftrag geben: da mal vielleicht ein bisschen staubsaugen oder hier ein bisschen mitzuhelfen", erklärte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin. Je älter ihre Rasselbande wird, desto mehr sollen sie in Zukunft auch mit anpacken.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden

