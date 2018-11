Für Norman Reedus (49) hat sich am Set von The Walking Dead einiges verändert. Seit neun Jahren spielt der Hollywood-Star den geschickten Daryl Dixon in der US-Erfolgsserie. Dabei bisher immer an seiner Seite: sein Kollege Andrew Lincoln (45). Vor Kurzem hatte dieser allerdings verkündet, das Format nach der achten Staffel zu verlassen. So sehr beschäftigt das Serien-Aus seinen Weggefährten Norman!

Im Interview mit Entertainment Weekly verriet der Serienstar jetzt, wie sich die Dreharbeiten ohne seinen Freund anfühlen: "Es ist verdammt komisch – ich werde nicht lügen." Norman schicke Andrew auch nach dessen Ausstieg weiterhin heimlich die Skripte und Andrew sende ihm anschließend seine Anmerkungen dazu zurück. Doch die Zeit vor der Kamera sei nicht die Schlimmste. Vielmehr fehle Andrew seinem Freund in den Pausen: "In neun Jahren habe ich nie nicht mit ihm Mittag gegessen in meinem Trailer. Wir holen uns immer mein Essen und gehen dann zurück zu meinem Trailer – wir beide. Also saß ich da leise und dachte: Wo zum Teufen ist Andy jetzt?"

Um beim Essen in dem Wohnwagen aber weiterhin an seinen Kumpel zu denken, habe Norman ein eher gewöhnungsbedürftiges Erinnerungsstück von Andrew. In dem Trailer stehe ein Stuhl, den der Rick-Darsteller an seinem letzten Tag mit Kunstblut versaut hat. Dazu verriet Norman: "Ich lasse das Reinigungspersonal den Stuhl nicht putzen, weil mich dieser blutige Stuhl jeden Tag an Andy erinnert. Der ganze Trailer ist wirklich sauber, bis auf diesen einen Stuhl, der mit Blut bedeckt ist."

Rob Latour/REX/Shutterstock Norman Reedus und Andrew Lincoln

United Archives GmbH Andrew Lincoln und Norman Reedus in der 5. Staffel von "The Walking Dead"

SIPA PRESS Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan und Andrew Lincoln

