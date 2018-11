Fabian Hambüchen (31) schwebt wieder auf Wolke sieben – und jetzt teilt er sein Liebes-Glück endlich mit der ganzen Welt. In der Vergangenheit war das Privatleben des ehemaligen Turnstars wegen seiner Karriere auf der Strecke geblieben, doch nun ist der Sportler tatsächlich wieder in festen Händen. Nina heißt die neue Frau an seiner Seite, die er jetzt ganz offiziell bei einer Veranstaltung der Öffentlichkeit vorstellte.

Über beide Ohren strahlend rockten Fabian und seine Herzdame ihren allerersten Red Carpet. Verliebt stellte sich das Paar am Samstagabend beim Sportpresseball in Frankfurt der wartenden Pressemeute – von Nervosität und Anspannung fehlte jede Spur. Im Gegenteil: Die Turteltauben schienen ihr Liebes-Debüt in vollen Zügen zu genießen. Wochenlang hatten sie ihre Beziehung geheim gehalten. Ob dieser Auftritt eine Art Befreiungsschlag für die Liebenden war?

Nach zwei gescheiterten Beziehungen in den vergangenen Jahren scheint es Amor endlich gut mit dem 31-Jährigen zu meinen. Während seiner aktiven Zeit war das Leben des Turners komplett vom Sport dominiert gewesen – seine Partnerinnen hatten sich stets unterordnen müssen. "Das war für keine Frau leicht", hatte Fabian noch im Spätsommer bei einem Bunte-Interview erklärt.

Coldrey,James / Action Press Fabian Hambüchen beim Semper Opernball 2017 in Dresden

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Freundin Nina beim Sportpresseball

Richard Heathcote / Staff Fabian Hambüchen bei den European Games in Baku

