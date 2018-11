Fabian Hambüchen (31) steht endlich zu seinen Gefühlen! Im Mai vergangenen Jahres ging die Beziehung zu seiner Freundin Marcia nach zwei Jahren in die Brüche. Seitdem galt Fabian als Single. Doch vor ein paar Wochen heizte der Olympiasieger die Gerüchteküche an, als er im Promiflash-Interview berichtete, ein Haus zu bauen! Und tatsächlich: Allein wird der Turner dort möglicherweise nicht einziehen. Denn Fabian bestätigte endlich, dass er wieder in festen Händen ist!

Mit Bild sprach der frisch verliebte Ex-Leistungssportler jetzt über die neue Frau an seiner Seite: Ihr Name ist Nina, sie ist 21 Jahre alt und sie ist selbst großer Bewegungsfan! In Köln studiert die brünette Schönheit nämlich Sport. "Wir verstehen uns super, lachen viel und sind sehr glücklich. Wir freuen uns auf alles, was kommt", schwärmte Fabian. Bereits seit dem Frühjahr soll das Paar sich daten. Kennengelernt haben sie sich zwischen Reck und Barren – im Turnkurs der Sporthochschule, an der Nina studiert.

Der erste offizielle Paar-Auftritt soll auch schon feststehen: Fabian will seine Nina offenbar am kommenden Samstag zum ersten Mal mit auf einen roten Teppich nehmen – dem Sportpresseball 2018 in Frankfurt!

Clemens Bilan / Getty Images Fabian Hambüchen (r.) und seine Ex-Freundin Marcia

Richard Heathcote / Staff Fabian Hambüchen an den Ringen

Matthias Hangst / Staff Fabian Hambüchen bei den European Games

