Was für eine Figur! Dieser Gedanke kommt einem unweigerlich, wenn man das neue Cover des Modemagazins InStyle betrachtet. Das ziert nämlich Popstar Jennifer Lopez (49) in einer atemberaubenden und sehr freizügigen Pose: Die Sängerin ließ sich in einem Haute-Couture-Dress von Valentino ablichten, wobei sie außer dem Kleid nichts anderes anzuhaben scheint und so sehr viel Haut zeigt. Doch wie schafft die 49-Jährige es nur, so gut auszusehen?

Das wurde die "Let's Get Loud"-Interpretin nun auch im Interview mit InStyle gefragt, worauf sie ganz direkt antwortete: "Ich habe auf mich geachtet und das zeigt sich jetzt". Kein Wunder, schließlich hat die Partnerin von Ex-Baseballer Alex Rodriguez (43) nicht nur eine ausgiebige Work-out-Routine, sondern schaut sehr genau auf ihre Ernährung. Koffein, Alkohol und auch Kohlenhydrate nimmt Jennifer wohl jeweils nur in sehr geringen Mengen zu sich.

Tatsächlich sei die Beauty schon immer sehr zufrieden mit ihrer Figur gewesen und das quasi von Kindesbeinen an: "In meiner Familie wurden Kurven angepriesen und waren Teil meiner Kultur. So nach dem Motto: 'Jennifer hat einen großen Hintern und das ist gut so'", offenbarte die Latina.

Anthony Maule / MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Pikachu / MEGA Jennifer Lopez in Gym-Kleidung

