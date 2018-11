US-Sänger Nick Jonas (26) musste für seine Bollywood-Schönheit Priyanka Chopra (36) keine großen Geschütze auffahren. Nachdem sich die zwei Turteltauben im Juli verlobt hatten, feierten sie im August die dazugehörige Roka-Zeremonie in Indien, welche traditionsgemäß die Verlobung eines Paares offiziell bekannt gibt. Vergangenes Wochenende fand nun die extravagante Brautparty der Schauspielerin im "Tiffany's Blue Box Café" in New York City statt. Im Gegensatz dazu fing die gemeinsame Lovestory der beiden ganz unspektakulär an – und zwar mit einer SMS!

Wie "Quantico"-Darstellerin Priyanka in einem Interview mit Entertainment Tonight verrät, lernte sie Nick in Manhattan bei einem Dinner für die Dating- und Networking-App "Bumble" kennen. Scheinbar beeindruckte sie den jüngsten Jonas Brother, denn auf die erste Kontaktaufnahme musste sie nicht lange warten: "Ich habe nicht den ersten Schritt gemacht, er tat es. Er schrieb mir, dass wir uns vernetzen sollten und so haben wir angefangen, uns immer mehr zu unterhalten", erinnert sich die Serien-Beauty an die Anfangsphase ihrer Beziehung.

Die Chemie zwischen den beiden stimmt offensichtlich, denn Priyanka war noch nie so happy: "Das ist so ein wunderbarer neuer Schritt in meinem Leben und ich gewöhne mich noch daran. Alles entwickelte sich sehr schnell und ich war nie zuvor glücklicher in meinem Leben." Lange muss sich die Verlobte jedenfalls nicht mehr gedulden, bis sie Nicks Frau wird. Ein Insider teilte dem Magazin US Weekly mit, dass die Hochzeit wohl noch im Dezember 2018 stattfinden wird.

Janet Mayer / SplashNews.com Priyanka Chopra bei ihrer Brautparty in New York City

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas in New York

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Verlobten Nick Jonas, Oktober 2018

