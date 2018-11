Er hat nur Gedanken für sie! Für den langjährigen Coach der US-Version von The Voice steht seine Freundin Gwen Stefani (49) an oberster Stelle. Im vorigen Jahr saßen die beiden noch gemeinsam in der Jury der Show – seit der vergangenen Staffel ist die No Doubt-Sängerin nicht mehr mit dabei. Kein Grund für Blake, in der Show nicht auch weiterhin von ihr zu reden! Jetzt verriet er, wie die beiden am liebsten ihre Zweisamkeit verbringen.

Um die Teilnehmer der Show während der sogenannten "Knockouts" noch besser unterstützen zu können, wurden den Coaches in der aktuellen Staffel von "The Voice" weitere Stars zur Seite gestellt – in Blakes Fall war das keine Geringere als Mariah Carey (48)! Die ließ der 42-Jährige allerdings völlig außer Acht. Als eines seiner Talente bekanntgab, dass es Bob Marleys (✝36) „I Shot the Sheriff“ singen würde, konnte Blake nicht anders, als von seiner Gwen zu schwärmen. Der Song erinnere ihn an die gemeinsame Zeit, die die beiden miteinander verbringen. "Wir gehen oft mit dem Boot auf einen See und tun so, als wären wir in Wirklichkeit auf dem Meer", erklärte der Sänger.

Allem Anschein nach hat Gwen in ihrem ehemaligen "The Voice"-Kollegen einen echten Traummann gefunden. 2017 wurde der Country-Sänger sogar zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Eine Auszeichnung, die in den Vorjahren auch Dwayne "The Rock" Johnson (46) oder David Beckham (43) zuteil wurde.

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Blake Shelton und Gwen Stefani bei einem Auftritt in Kalifornien

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei einem Event in Las Vegas

People Blake Shelton, Sexiest Man Alive 2017

