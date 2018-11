Er kann sein Glück kaum in Worte fassen: Am Sonntagabend wurden im spanischen Bilbao die diesjährigen MTV Europe Music Awards verliehen. Neben den absoluten Abräumern des Abends wie Camila Cabello (21) und Nicki Minaj (35) fand sich auch ein deutscher Star in der Liste der Gewinner wieder. In der Kategorie "Best German Act" staubte Teenieschwarm Mike Singer (18) einen der begehrten Preise ab!

Der 18-Jährige setzte sich gegen deutsche Kollegen wie Bausa, Namika, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe (40) durch. Auch nach der Show war Mike noch so überwältigt, dass er glatt von seinen Gefühlen übermannt wurde: "Team Singer, wir haben es zusammen geschafft – wir haben den MTV Music Award. Es ist unglaublich! Ihr seid die allerallerbesten. Ich bin so sprachlos", richtete sich der Musiker in seiner Instagram-Story an seine Fans.

Die EMAs bestachen in diesem Jahr vor allem wieder durch die glamourösen Red-Carpet-Looks der Ladys. Der inoffizielle Dresscode lautete dieses Mal wohl: Glitzer so weit das Auge reicht. Unter anderem schmiss sich Moderatorin Hailee Steinfeld (21) sowohl auf dem roten Teppich als auch auf der Bühne in ein Funkel-Kleid.

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Mike Singer, Sänger

Andreas Rentz/Getty Images Mike Singer bei der 1Live Krone in Bochum

Stuart C. Wilson/Getty Images for MTV Hailee Steinfeld bei den MTV European Music Awards 2018

