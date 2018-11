Und da waren es nur noch vier! Bereits seit Jahren wünschen sich die eingefleischten Spice Girls-Fans nichts sehnlicher als eine Reunion der erfolgreichsten Girlband der 90er Jahre. Vor wenigen Monaten begann die Gerüchteküche zu brodeln: Feiert die Pop-Gruppe bald wirklich ihr Comeback? Am Montagmorgen wurde das lang gehütete Geheimnis endlich gelüftet: Melanie C. (44), Emma Bunton (42), Mel B. (43) und Geri Horner (46) stehen bald tatsächlich wieder auf der Bühne!

Wie The Sun enthüllt hat, nahmen die vier Powerfrauen heimlich ein Filmchen auf, in dem sie die Termine für ihre Tour durch Großbritannien bekannt geben. Einen Augenschmaus für alle Bewunderer stellt außerdem das allererste offizielle Foto der Girls in ihrer neuen Zusammenstellung dar. Darauf posiert Geri in Blau, Mel C. in Rot, Emma in Rosa und Mel B. in Grün. "Girlpower ist zurück", sagte ein Insider aus dem Umfeld der Truppe. Das Quartett muss allerdings auf ein ehemaliges Mitglied verzichten: Victoria Beckham (44) ist definitiv nicht mit von der Partie.

Statt ihre Gesangskarriere zu pflegen, fokussiert sich die Gattin des Ex-Fußball-Profis David Beckham (43) lieber auf ihr Dasein als Modeschöpferin. Lukrativ ist die Wiedervereinigung ihrer einstigen Kolleginnen dennoch: Als Gründungsmitglied der Spice Girls verfügt die 44-Jährige nach wie vor über einen beachtlichen Anteil der Bild- und Musikrechte. Ohne auch nur einen Finger krumm zu machen, wird sie an der Konzertreihe ein stolzes Sümmchen in Millionenhöhe verdienen.

