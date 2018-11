Ihr Holzkohle-Startup entfachte bei den Löwen keine Leidenschaft – und auch die Die Höhle der Löwen-Fans waren nicht zu entflammen! Mit ihrer bio-zertifizierten NERO Grillkohle wollten Aaron Armah (36) und Jakob Hemmers (36) mehr Nachhaltigkeit in die Supermärkte bringen. Doch ihr Gedanke zündete weder bei den Investoren noch beim Publikum: War das Startup-Duo mit seinem Angebot von Anfang an auf dem Holzweg?

Vor allem Dagmar Wöhrl (64) geriet nach der Vorstellung der engagierten Gründer richtig in Fahrt: Wer nachhaltig sein wolle, werde erst gar nicht mit Kohle grillen, machte sie ihren Standpunkt klar. Auf Twitter erhielt die ehemalige Miss Germany Zuspruch für ihren Einwand. "So sieht’s aus. Wer Umweltbewusstsein steigern will, sollte keine Grillkohle produzieren", lautete ein Zuschauerkommentar. Letztlich führte aber nicht die Diskussion um Nachhaltigkeit dazu, dass Aaron und Jakob ihren Deal nicht bekamen – die Investoren fanden andere Gegenargumente.

Dass das Startup-Duo neben der Kohle auch noch Soßen und Zubehör anbietet, bewegte Carsten Maschmeyer (59) zum Ausstieg. "Ihr Angebot ist zu breit, um es zu positionieren", begründete der Millionär seine Entscheidung. Auch der von den Gründern selbst recht angetane Ralf Dümmel (51) zog sich schließlich aus der Runde zurück, weil der Markt zu klein war. Wie fandet ihr den NERO-Auftritt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Jakob Hemmers und Aaron Armah von NERO Grillkohle

MG RTL D / Frank Hempel Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Andreas Rentz / Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Woehrl und Ralf Dümmel

