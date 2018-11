Demi Lovato (26) ist zurück auf Instagram – mit einer wichtigen Message! Nachdem die Sängerin Ende Juli wegen einer Drogen-Überdosis zusammengebrochen war, meldete sie sich einmalig bei ihren Fans zu Wort. Danach wurde es still um Demi, die alle Energie in ihren Entzug steckte. Nachdem die Schauspielerin die Klinik verlassen hat, beendet sie nun ihre Social-Media-Abstinenz: Augenscheinlich erholt und fit will Demi ihre Fans zum Wählen bewegen!

Anfang November hat die 26-Jährige ihren Entzug offenbar vorzeitig beendet und wurde seither bereits mehrfach außerhalb ihrer Klinik gesichtet. Wenige Tage später nutzte Demi ihre neu gewonnene Freiheit, um ihre Stimme bei den Midterm Elections in den USA abzugeben. "Ich bin so dankbar, dass ich rechtzeitig zu Hause bin, um zu wählen! Eine Stimme kann den Unterschied machen, also geht sicher, dass eure Stimme gehört wird!", forderte sie ihre Instagram-Follower auf und zeigte dazu ein Foto von sich selbst in einer Wahlkabine.

Zuletzt hatte sich die Sängerin im August bei ihren Fans gemeldet, um über ihren Zusammenbruch nach der Überdosis zu sprechen. In einem offenen Brief fand sie emotionale Worte: "Ich bin immer transparent mit meiner Drogenvergangenheit umgegangen. Was ich gelernt habe, ist, dass diese Krankheit nicht einfach verschwindet oder mit der Zeit verblasst." Nun wählte die einstige Disney-Darstellerin einen politischen Anlass, um sich zurückzumelden – was haltet ihr davon? Stimmt in unserer Umfrage ab.

United Archives GmbH/ActionPress Demi Lovato bei den American Music Awards 2017

Anzeige

United Archives GmbH Demi Lovato , Sängerin

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de