Ob Herzogin Meghan (37) auch als Neu-Royal von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat? Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) gehört die Ex-Schauspielerin zur britischen Königsfamilie. Das bedeutete für sie neben zahlreichen Privilegien allerdings auch, ihre politische Meinung nun für sich zu behalten – gar nicht so leicht für Meghan, die sich auf ihrem Blog häufig über gesellschaftliche Themen äußerte. Trotzdem hätte die gebürtige Amerikanerin heute in ihrem Geburtsland noch wählen dürfen!

Am Dienstag wird in den USA ein Teil des Kongresses, der aus Repräsentantenhaus und Senat besteht, neu gewählt. Wie People berichtet, hätte auch Meghan das Recht, sich an der Wahl zu beteiligen: Sie durchläuft gerade den Einbürgerungsprozess Großbritanniens und hat bis dahin noch ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ob Meghan wirklich gewählt hat, will der Palast nicht kommentieren. Als Herzogin darf sich der zuvor so engagierte Serienstar zwar nicht mehr eindeutig politisch positionieren, doch frühere Statements lassen durchaus vermuten, dass die ehemalige Suits-Darstellerin ihre Stimme abgegeben haben könnte.

Erst auf ihrer Royal-Tour in Neuseeland trat die 37-Jährige in einer Rede für Frauenrechte und das Wahlrecht selbst ein. Eine Position, die sie schon zwei Jahre zuvor auf ihrem Blog vertrat: "Das Recht zu wählen ist etwas, für das Blut, Schweiß und Tränen vergossen wurden. Der Kampf dafür war endlos, damit wir diese Freiheit nun haben", schrieb Meghan, die damals noch nicht offiziell mit Harry liiert war und sich als Schauspielerin noch öffentlich gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72) ausgesprochen hatte. Glaubt ihr, sie hat jetzt ihre Stimme abgegeben? Macht in unserer Umfrage mit.

