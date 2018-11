Sie ist schon jahrelang im Hollywood-Business: Jennifer Garner (46) hat in all der Zeit sicher schon den einen oder anderen Fashion-Fail auf dem roten Teppich erlebt. Schon mehrmals entblößte sie beispielsweise versehentlich ihre Miederhöschen im Blitzlichtgewitter. In einem Interview erzählte die Schauspielerin jetzt aber von einer Modepanne, die ihr ganz besonders peinlich ist. Jennifer wäre beinahe mit blankem Hintern zum Gottesdienst gegangen!

Jen und ihre Familie sind strenggläubig und gehen jeden Sonntag in die Kirche. Dabei wäre es fast zum peinlichen Malheur gekommen, wie die 46-Jährige jetzt gegenüber People ausplauderte. "Vor ein paar Wochen ist mein Rock in meiner Unterhose hängen geblieben, nachdem ich auf Toilette war. Ich wäre beinahe mit nacktem Po in die Kirche gelaufen", verriet sie. Das modische Missgeschick fiel ihr aber schnell auf: "Zum Glück habe ich ziemlich schnell eine Brise gespürt."

Es scheint ganz so, als könne der dreifachen Mutter kaum etwas die Laune so richtig verhageln. Trotz Scheidung von Ben Affleck (46) und seines Alkoholrückfalls vor einigen Wochen, nimmt Jennifer das Leben offenbar mit Humor – und begeistert ihre Fans immer wieder mit lustigen Anekdoten.

Getty Images Jennifer Garner bei der L.A. Dance Project's Annual Gala 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner beim The Rape Foundation's Annual Brunch 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de