Sie ist wirklich eine Vollblut-Mama! Alec (60) und Hilaria Baldwin (34) sind seit sechs Jahren verheiratet und legen ein ordentliches Tempo in Sachen Familienzuwachs vor. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit in New York City kam im August 2013 Carmen (5) auf die Welt. Rafael (3) wurde im Juni 2015, Leonardo (2) im September 2016 und Romeo im Mai 2018 geboren. Die Yoga-Lehrerin hat aber noch nicht genug: Wird sie demnächst zum fünften Mal schwanger?

Auf ihrem Instagram-Account stellte sich die 34-Jährige den Fragen ihrer Fans – in einer ging es um ein potenzielles neues Mitglied ihrer Rasselbande. "Ich denke viel darüber nach. Wenn ich einen wirklich harten Tag mit den Kindern habe, sage ich immer: 'Keine Kinder mehr!' Wenn sie an einem anderen Tag wirklich süß sind, denke ich, dass ich noch eins haben könnte." Konkrete Pläne gebe es aber nicht.

Für Alec wäre ein weiteres Baby das sechste Kind. Aus seiner Ehe mit Schauspielkollegin Kim Basinger (64) stammt eine gemeinsame Tochter. Ireland (23) ist inzwischen in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und arbeitet als Model im Show-Business.

ImagePressAgency/face to face/ActionPress Hilaria Baldwin bei der Us Weekly Most Stylish New Yorker Party

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren vier Kindern

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

