Doria Ragland hat offenbar alles richtig gemacht! Der Rest der Familie von Herzogin Meghan (37) sorgte in den vergangenen Monaten eher weniger für positive Schlagzeilen. Vor allem ihr Vater Thomas Markle Sr. (74) und ihre Halbschwester Samantha Grant ließen keine Gelegenheit aus, um über die ehemalige Schauspielerin auszupacken. Von diesen zerrütteten Familienverhältnissen ist Queen Elizabeth II. natürlich alles andere als begeistert, doch Meghans Mutter kann trotzdem bei der 92-Jährigen punkten!

Doria ist es in den vergangenen Monaten gelungen, sich aus der Schlammschlacht herauszuhalten. Sie hielt stets zu ihrer berühmten Tochter und stärkte ihr inmitten des medialen Wirbels den Rücken. Damit erwärmte sie auch das Herz der Königin. "Sie war sehr beeindruckt, als sie Mrs. Ragland das erste Mal traf", berichtet nun ein Insider gegenüber Vanity Fair. Die Chemie zwischen den beiden Frauen stimmt mittlerweile sogar so gut, dass die Monarchin die US-Amerikanerin zu den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham – ihrem Landsitz in Norfolk – eingeladen hat.

Es ist allgemein bekannt, dass die Queen viel Wert darauf legt, dass an Weihnachten möglichst alle Verwandten zusammenkommen. Der Hutliebhaberin sei es außerdem wichtig, dass sich Meghan während ihrer ersten Xmas-Feiertage im Kreise der royalen Familie so richtig wohlfühlt. Daher habe sie bei den Einladungen eine Ausnahme für Doria gemacht: "Eigentlich ist es gegen die Tradition, aber in letzter Zeit hat sich im Königshaus sehr viel verändert", erklärt der Informant.

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II, Herzogin Meghan und Prinz Harry

JOHN STILLWELL/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2017

