Adriana Lima (37) wurde von ihren Emotionen übermannt! Kurz bevor die Runway-Beauty am Donnerstag über den Victoria's Secret-Laufsteg lief, hatte sie auf ihrem Social-Media-Kanal eine folgenreiche Entscheidung verkündet. Nach 19 Jahren als Model für das Dessous-Label hängt sie ihre Flügel an den Nagel. Dementsprechend sentimental wurde es auf dem Catwalk in New York City: Bei ihrer letzten Performance kamen der Brasilianerin die Tränen!

Adrianas Victoria's Secret-Walk wird allen Fans der Fashion-Show sicher lange in Erinnerung bleiben: Über ihrer hellblauen Lingerie trug die 37-Jährige ein transparentes Longsleeve-Top, das mit opulenten Glitzerstein-Ornamenten besetzt war. Dank des funkelnden Outfits und riesiger Feder-Flügel lieferte sie einen Wow-Moment des Abends. Aber nicht nur ihr Styling sorgte für Gänsehaut auf den Zuschauerrängen: Beim finalen Posieren am Ende des Runways kämpfte das Supermodel mit den Tränen. Offenbar war der zweifachen Mutter erst in diesen Sekunden bewusst geworden, dass sie das letzte Mal als VS-Engel auf der Bühne stand.

Mit Adriana verlässt eine waschechte Ikone das renommierte Unterwäsche-Label. Mit 19 Jahren Flügel-Erfahrung ist sie das Model, das am längsten für die Marke tätig war. Die Brasilianerin ist sich bewusst, dass sie dem Unternehmen viel zu verdanken hat. "Liebe Victoria, danke dafür, dass du mir die Welt gezeigt hast, dein Geheimnis geteilt hast und am wichtigsten, mir nicht nur Flügel gegeben hast, sondern mir gezeigt hast, wie man damit fliegt", fand sie auf Instagram rührende Worte über die Zusammenarbeit.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Adriana Lima bei ihrer letzten Victoria's Secret-Show

Anzeige

ActionPress / STARTRAKS PHOTO INC. Adriana Lima bei der Victoria's Secret-Show 2002

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images for Victoria's Secret Adriana Lima mit ihren Victoria's Secret-Kolleginnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de