Gibt es etwa Liebesnews bei Ronnie Ortiz-Magro (32) und seiner Jen? In den vergangenen Monaten sah es nach etlichen Krisengerüchten und Negativschlagzeilen um das Jersey Shore-Pärchen ganz so aus, als ob sie ihre Beziehung bald ein für alle Mal beenden würden – ihre Serienkumpels sollen sogar inständig auf eine Trennung der beiden hoffen! Doch nun scheinen Ronnie und seine Liebste sich wieder zusammengerauft haben: Jen wurde mit einem verdächtigen Schmuckstück an der Hand gesichtet!

Das Paar wurde jetzt bei einem gemütlichen Spaziergang durch Beverly Hills von einigen Paparazzi abgelichtet. Ein Detail springt einem auf den Schnappschüssen sofort ins Auge: An Jens linkem Ringfinger funkelt ein riesiger Diamantenklunker, der ganz nach einem Verlobungsring aussieht! Ob die Reality-Stars ihr Familienglück nun mit einer Hochzeit perfekt machen wollen? Im April wurden die Beauty und der Halbitaliener nämlich Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Doch wie ein Vertrauter der beiden dem Magazin The Blast versichert haben soll, seien Jen und Ronnie definitiv nicht verlobt – obwohl es den Insider nicht allzu sehr überraschen würde, sollten sie sich doch bald dafür entscheiden. Glaubt ihr, die zwei werden sich trotz der Gerüchte bald verloben? Stimmt ab!

Alberto E. Rodriguez / Getty Ronnie Ortiz-Magro beim NBCUniversal Summer Press Day

Instagram / tt_kittymeow Jen Harley mit ihrer Tochter, September 2018

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro und seine Tochter Ariana

