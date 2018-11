Bei diesen beiden hofft nicht jeder auf das große Liebesglück! Die Beziehung von Jersey Shore-Star Ronnie Ortiz-Magro (32) und seiner Freundin Jen Harley ist schon lange mehr als turbulent. Obwohl die beiden erst im April eine kleine Tochter bekommen haben, wollen die Skandale einfach nicht abreißen. Jen wird zum Beispiel immer wieder häusliche Gewalt vorgeworfen. Von dieser Horror-Romanze haben Ronnies "Jersey Shore"-Freunde allmählich die Schnauze voll: Sie hoffen mittlerweile auf eine Trennung!

Wie ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife verriet, können Snooki (30), JWoww (32), The Situation (37), Pauly D (38), Deena (31) und Vinny (30) Ronnies Liebste einfach nicht ausstehen. Seit seiner Beziehung mit Jen soll der 32-Jährige sich nämlich stark verändert haben – und zwar nicht zum Positiven. "Er wirkt nicht mehr so glücklich und ihretwegen will keiner mehr mit ihm abhängen. Sie alle lieben Ronnie wahnsinnig und wollen, dass er glücklich ist, aber nicht mit Jen. Keiner von ihnen hat eine Beziehung zu Jen", wusste die Quelle.

Während seine TV-Kollegen alle erwachsen werden, scheine es so, als würde Ronnie immer noch auf der Stelle treten – und auch dafür macht die Party-Crew allein Jen verantwortlich: "Der Cast hat das Gefühl, dass sie sich alle entwickelt und verändert haben und das wollen sie auch für Ronnie. Dafür müsste er allerdings erstmal Jen loswerden", meinte der Insider.

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro und seine Tochter Ariana

Anzeige

Dave Kotinsky/Getty Images for MTV Der "Jersey Shore"-Cast bei der Premiere von "Jersey Shore Family Vacation"

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Ronnie Ortiz-Magro beim NBCUniversal Summer Press Day

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de