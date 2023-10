"Jersey Shore"-Ronnies Ex Jen Harleys drittes Baby ist da

Das Warten hat ein Ende! Im August dieses Jahres hatte Jen Harley verkündet, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Die Influencerin ist bereits Mama von Tochter Ariana, die sie mit ihrem Ex, dem Jersey Shore-Star Ronnie Ortiz-Magro (37), teilt. Aus einer früheren Beziehung hat sie bereits einen 16-jährigen Sohn. Nun ist Jen zum dritten Mal Mama geworden und begrüßt einen Sohn auf der Welt!

Auf Instagram teilt die US-Amerikanerin die tollen Neuigkeiten mit ihren Fans. Zu Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen auch ihr Sohn schon zu sehen ist, schreibt sie: "Der kleine Junge ist da! Er ist gesund!" Den Namen hat Jen bis jetzt allerdings noch nicht verraten.

Auf ihrem Profil gibt der Social-Media-Star noch weitere Einblicke in die Geburt. "Nachdem meine Fruchtblase geplatzt war, waren meine Wehen so viel stärker! Ich hatte das Gefühl, als würden meine Knochen in meinem Körper brechen, ich habe noch nie solche Schmerzen erlebt", beschreibt Jen und fügt hinzu, die Erfahrung sei "traumatisch" gewesen.

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro, "Jersey Shore"-Star

Instagram / jennharley Jen Hardy und Joe Ambrosole, 2023

Instagram / jennharley Jen Hardy und Joe Ambrosole, 2022

